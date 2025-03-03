لتعزيز التعاون العسكري.. تمرين بحري مشترك بين العراق وفرنسا

2025-03-03 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفذت قيادة قاعدة أم قصر البحرية العراقية، اليوم الاثنين، تمريناًبحرياً مشتركاً مع البحرية الفرنسية في المياه الإقليمية العراقية، وذلك في إطارتعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتبادل الخبرات البحرية.

وقالت البحرية العراقية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التمرينشارك فيه زورق الدورية العراقي P-310 التابع لكتيبةزوارق الدورية الثانية في اللواء البحري الأول، إلى جانب السفينة الفرنسية SEINE"، مبينة أن"التمرين ركز على تطوير المهارات العملياتية ورفع مستوى التنسيق بين الجانبينفي تنفيذ المهام البحرية".

من جانبه، أشاد آمر السفينة الفرنسية، بـ "الجاهزية القتالية للقوة البحريةالعراقية والمهارات العالية التي يتمتع بها أفرادها في حماية المياهالإقليمية"، مؤكداً "أهمية استمرار التعاون المشترك بين القوات البحريةفي كلا البلدين".

وأعلن الملحق العسكري في السفارة الفرنسية لدى العراق، إريك كوميز، يومالسبت الماضي، وصول السفينة العسكرية الفرنسية "لاسين" إلى قاعدة أم قصرالبحرية في محافظة البصرة، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال كوميز، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وصول السفينة يأتياستمراراً للحوار مع الشريك العراقي، لا سيما في المجال البحري، حيث طلب العراقدعماً من فرنسا في تدريب وتنظيم قاعدته البحرية المستقبلية في الفاو".