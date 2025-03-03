2025-03-03 11:01:00 - المصدر: ايشان

أعلنتْ وزارة الإعمار والإسكان إدراج إنشاء بنك الأراضي في موازنة العام (2025) بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء على المشروع. وقال المتحدِّث باسم الوزارة استبرق صباح لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان”: إنَّ “مشروع بنك الأراضي تمَّ إدراجه ضمن موازنة العام الحاليِّ (2025) ليكون جهةً مركزيَّةً يتمّ الاعتماد عليها في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية”. وأشار […]

ظهرت المقالة إدراج “بنك الأراضي” في موازنة 2025: لتنظيم استثمار العقارات العامة أولاً على ايشان.



