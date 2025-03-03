2025-03-03 11:01:00 - المصدر: ايشان

تشكل المنشطات الابتنائية الأندروجينية (AAS)، الشائع استخدامها بين الرياضيين لتعزيز كتلة العضلات والأداء البدني، مصدر قلق متزايد في الأوساط الطبية نظرا لتأثيراتها السلبية المحتملة. ورغم ارتباطها سابقا بارتفاع معدلات الوفيات، فإن تأثير المنشطات الابتنائية – مشتقات اصطناعية من هرمون التستوستيرون – طويل الأمد على صحة القلب لا يزال غير واضح بشكل كامل. وفي دراسة جديدة، حلل […]

ظهرت المقالة الوجه القاتم للمنشطات الرياضية: مخاطر قلبية تتجاوز التوقعات أولاً على ايشان.



