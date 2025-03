2025-03-03 11:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت لبنان، اليوم الإثنين، إنها اتفقت مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلا من الفيول. ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر حكومي مسؤول، إن لبنان أرسلت وفدا إلى العراق واتفقا مع المسؤولين هناك على تجديد عقد توريد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول. وأوضح أن "العقد تم الاتفاق عليه بعد […]

