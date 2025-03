2025-03-03 11:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، حالة طقس العراق خلال الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى شبه استقرار بدرجات الحرارة، إضافة إلى هطوم أمطار بدءاً من الغد.

