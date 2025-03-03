العدل تطلق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري عبر بوابة أور الإلكترونية بالكاظمية الأولى

2025-03-03 11:35:06 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري عبر بوابة أور الإلكترونية في الكاظمية الأولى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تسهيل إجراءات الحصول على السند العقاري وفتح البيان العقاري إلكترونيًا، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني ودائرة التخطيط العدلي مما يقلل الحاجة إلى المراجعات الورقية ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات".

واضافت الوزارة ان "بوابة أور تتيح للخدمات الحكومية إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة، مما يعزز الشفافية والدقة في التعاملات العقارية"، مشيرة إلى أن "إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن برنامج التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الإلكترونية، لمواكبة التطورات التكنولوجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأكدت "استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في دوائر التسجيل العقاري مستقبلاً".