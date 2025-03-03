القضاء والهجرة يبحثان جهود إعادة النازحين ومعالجة الإشكاليات المعرقلة لغلق المخيمات

2025-03-03 11:35:06 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، اليوم الاثنين، جهود إعادة النازحين ومعالجة الإشكاليات المعرقلة لغلق المخيمات.

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق".

وأضاف انه "تم بحث جهود الوزارة في إعادة النازحين ومعالجة الإشكاليات القانونية التي تعرقل غلق مخيمات النازحين".