صندوق الإسكان ينفي تخويله أي جهة تدعي ترويج معاملات الاقتراض

2025-03-03 11:35:06 - المصدر: واع

بغداد – واع

نفى صندوق الإسكان، اليوم الاثنين، تخويله لأي جهة تدعي ترويج معاملات الاقتراض.

وذكر الصندوق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأنباء المتداولة حول تخويل الصندوق أي جهة خارجية لترويج معاملات الاقتراض، سواء كانت هذه الجهات بصفة شركات أو مكاتب أو أفراد، عارية عن الصحة"، مبينا أن "الإجراءات التي يتخذها الصندوق قبل وأثناء وبعد التقديم الإلكتروني لقروضه، هي إجراءات شفافة ومُعلنة في مواقع الوزارة والصندوق الرسمية".

وأضاف أن "هناك آلية للمفاضلة في حال كان عدد المتقدمين أكثر من التخصيص، لضمان تقديم القرض الى المواطن الأكثر استحقاقاً"، محذراً "من ضعاف النفوس، الذين يعملون على إيقاع المواطنين في فخ النصب والاحتيال، عبر الادعاء بتسهيل إجراءات الاقتراض مقابل مبالغ مالية".

ودعا "الجميع الى التعاون والتبليغ عن هذه الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".