بيطرة ذي قار: 95% من الثروة الحيوانية ملقحة ومعدل الوفيات منخفض

2025-03-03 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير بيطرة ذي قار، الدكتور علي عبد الحسين، أن الإصابات المسجلة بفيروس الحمى القلاعية بين الحيوانات في المحافظة دون المعدل الطبيعي، حيث تم تسجيل 94 إصابة فقط، وجميعها تتماثل للشفاء دون تسجيل أي حالات نفوق بين الثروة الحيوانية. وأوضح عبد الحسين، في حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست”...

