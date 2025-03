2025-03-03 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس خلية الجهد الهندسي الحكومي في ذي قار، الدكتور مهند محمد، أن مشاريع الجهد الهندسي استهدفت عدة مناطق ضمن التصميم الأساسي لمدينة الناصرية، حيث وصلت نسبة إنجاز شبكة الكهرباء في منطقة الشوفة (القرية العصرية) إلى 90%، كما تم مد شبكة مياه بطول 20 كم، وبلغت نسبة...

The post استمرار مشاريع الجهد الخدمي في الناصرية وإنجاز 80% من شوارع “الشوفة“ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.