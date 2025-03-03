"فوانيس رمضان" في البصرة.. حديث عن هدر 9 مليارات دينار

2025-03-03 12:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة البصرة، علي العبادي، يوم الاثنين، عن وجودهدر في المال العام بشأن "مشروع الفوانيس الرمضانية" في شوارع المحافظة،في وقت أكد فيه النائب علاء الحيدري توقف العمل في 5 مجمعات سكنية منذ سنوات.

وقال العبادي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المبالغ المصروفةعلى مشروع فوانيس رمضان، إن كانت صحيحة، فهي تعد هدراً للمال العام، خاصة في ظلالحاجة الملحة لدعم المراكز الصحية وبناء المستشفيات والمدارس في البصرة".

وأشار إلى "مخاطبة البلدية للكشف عن حقيقة المبلغ المتداول البالغ 9مليارات دينار عراقي، والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلىمطالبة الشركة المنفذة بتوضيح تفاصيل المشروع وكلفته الفعلية".

من جهة أخرى، طالب النائب علاء الحيدري بفتح تحقيق رسمي حول هدر المالالعام في عقود تنفيذ المجمعات السكنية المتوقفة في محافظة البصرة، والتي تعرضتللاندثار بسبب الأزمة المالية وعدم استكمال العمل عليها.

وقال الحيدري في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خمسة مشاريع سكنيةرئيسية متوقفة في البصرة بسبب الأزمة المالية، وهي تعاني من نسب إنجاز متفاوتة دونتقدم منذ سنوات".

ووفقًا للحيدري، فإن المشاريع المتوقفة هي مجمع الزبير السكني للشهداء،متوقف عند نسبة إنجاز 65.7%، مجمع القبلة السكني، متوقف منذ عام 2014 بنسبة إنجاز56%، مجمع شط العرب السكني 1، متوقف عند نسبة إنجاز 53.1%، مجمع شط العرب السكني2، متوقف عند نسبة إنجاز 45.27%، ومجمع شط العرب السكني 3، لم تتجاوز نسبة إنجازه4%.

وأضاف الحيدري، أن "هذه المشاريع تعرّضت للاندثار بسبب الإهمال وغيابالحلول الفعلية"، داعياً الجهات المختصة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلةلاستكمالها، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى الوحدات السكنية في المحافظة".

وقبل أيام قليلة من شهر رمضان، تزينت محافظة البصرة بالفوانيس المضيئةوالأهلة الذهبية، وسط حديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف المحافظة أكثر من 9مليارات دينار على هذه الزينة.