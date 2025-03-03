2025-03-03 12:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، يوم الاثنين، أهمية تشريع قانون التبغ في مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أن القانون يتضمن العديد من المواد التي تسهم في زيادة الإيرادات المالية للدولة.

وأوضح شنكالي، لوكالة شفق نيوز، أن القانون يحظر تدخين الأرجيلة لمن هم دون 18 عاماً سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، كما يمنع تدخين السجائر داخل المركبات إذا كان أحد الركاب أقل من 18 عاماً.

وأضاف، أن التشريع يتضمن عقوبات صارمة ضد شركات التبغ التي تستورد منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى فرض ضريبة قيمة مضافة ووضع لاصق إلكتروني على علب السجائر المستوردة لضمان دخولها وفق الإجراءات الرسمية.

وأشار شنكالي إلى أن 100% من السجائر التي دخلت العراق بطرق غير رسمية لم تخضع للتعرفة الجمركية أو الضرائب، في حين أن تجارة التبغ غير القانونية تُقدّر بمليارات الدنانير.