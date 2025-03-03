إصابة 7 أشخاص في ثلاثة حوادث سير في ديالى

2025-03-03 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، إصابة سبعة أشخاص، بينهم مسن وطفل، في ثلاثة حوادث سير داخل المحافظة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة حوادث سير وقعت خلال ساعة الصباح في مناطق متفرقة من ديالى، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بينهم مسن وطفل تم نقلهم إلى ردهات الطوارئ في المستشفيات الرئيسية".

وأضاف، أن "السرعة العالية وتجاوز الخاطئ كانتا من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث الثلاثة"، لافتًا إلى أن "من بين المصابين حالة حرجة تتلقى العلاج من قبل الطواقم الطبية في ردهات الطوارئ".

وأشار إلى أن "معدلات حوادث السير لا تزال مرتفعة خلال عام 2025، لكنها تبقى أقل حدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024".