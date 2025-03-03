2025-03-03 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

انتقد عضو مجلس محافظة السليمانية السابق فيصل إبراهيم، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، الرقابة الحكومية على أسعار المواد الغذائية في إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن مستوى الرقابة ضعيف جدًا، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية خاصة مع حلول شهر رمضان.

وقال إبراهيم في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب المزارعين وأصحاب الحقول يفضلون تصدير منتجاتهم إلى المحافظات العراقية، بسبب السوق الرائجة هناك، نتيجة عدم الثقة في أسواق الإقليم، والتي تأثرت بالأزمة المالية بسبب تأخر صرف الرواتب".

ودعا إبراهيم إلى "فرض الرقابة الصارمة على الأسواق، وزيادة فاعلية اللجان المشتركة للسيطرة على ارتفاع الأسعار"، مؤكدًا على "ضرورة مراعاة الوضع المعيشي للمواطن الكردي، بالإضافة إلى ضبط عمليات تصدير المنتجات واستيراد البضائع من دول الجوار".

فيما وتشهد أسواق إقليم كردستان في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يعاني المواطنون من زيادة غير مبررة في الأسعار، مما يفاقم من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وعلى رأسها تأخر صرف الرواتب وتدهور الوضع المالي في الإقليم.



