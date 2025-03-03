بغداد تحت ضغط الاختناقات المرورية.. زحام يعم الجسور والشوارع الرئيسة

2025-03-03 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، اختناقات مرورية خانقة في معظم الجسور والشوارع الرئيسة، مما تسبب بتعطل حركة السير وتأخر وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

جسر المثنى مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

مجسّر اليرموك مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

تقاطع ميسلون مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

ساحة بيروت مزدحمة

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

ساحة الواثق مزدحمة

شارع الصناعة مزدحمة

شارع الجوازات مزدحم

شارع النضال مزدحم