زيدان واسحق يبحثان تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول

2025-03-03 12:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غلام محمد اسحق، تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من الهول.

وذكر بيان للقضاء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان أستقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غلام محمد اسحق، رفقة ممثلة منظمة اليونيسف في العراق ساندرا لطوف".

وأضاف، أن "المجتمعين بحثوا آلية تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول".