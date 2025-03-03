نادي دهوك يعلن تعاقده مع المدافع الفرنسي كيفن جاكو
2025-03-03 12:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن نادي دهوك الرياضي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المدافع الفرنسي، كيفن جاكو لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.
وذكر بيان للنادي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" الهيئة الإدارية للنادي تعاقدت بشكل رسمي مع المدافع الفرنسي، كيفن جاكو لدعم الخط الدفاعي للفريق في منافسات الموسم الحالي ".
وأضاف أن" اللاعب يمتلك خبرة في اللعب على الجهة اليسرى، حيث سبق له تمثيل عدة أندية أوروبية، أبرزها إف سي بيل بيان وإف سي ثون في الدوري السويسري، إلى جانب تجربتين مع ناديي يوا كونياك ومارينيان جي إف سي في فرنسا".
أعلن نادي دهوك الرياضي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المدافع الفرنسي، كيفن جاكو لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.
وذكر بيان للنادي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" الهيئة الإدارية للنادي تعاقدت بشكل رسمي مع المدافع الفرنسي، كيفن جاكو لدعم الخط الدفاعي للفريق في منافسات الموسم الحالي ".
وأضاف أن" اللاعب يمتلك خبرة في اللعب على الجهة اليسرى، حيث سبق له تمثيل عدة أندية أوروبية، أبرزها إف سي بيل بيان وإف سي ثون في الدوري السويسري، إلى جانب تجربتين مع ناديي يوا كونياك ومارينيان جي إف سي في فرنسا".