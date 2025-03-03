اليوم.. ثلاث مواجهات لحساب الجولة الـ 22 من دوري نجوم العراق
2025-03-03 12:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تقام مساء اليوم الاثنين، ثلاث مواجهات لحساب منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق لمحترفي كرة القدم للموسم الحالي .
إذ يستقبل المتصدر زاخو في ملعبه وبين أنصاره ضيفه الميناء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويعول زاخـو على عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى معنويات لاعبيه المرتفعة لتحقيق فوز جديد يواصل به سلسلة نتائجه الإيجابية، فيما يطمح الميناء لطي صفحة الإخفاقات والبدء بحصد النقاط للابتعاد عن مناطق الخطر متسلحاً بحنكة مدربه الجديد، السوري حسام السيد الذي تسلم المهمة مؤخراً خلفاً للمدرب الإسباني بابلو.
وبذات التوقيت يلتقي فريق القاسم ،نظيره النجف، ويرنو الأول الذي لم يعرف الخسارة سوى مرة واحـدة في آخر عشر مباريات خاضها إلى تحقيق فوز جديد للاقتراب بشكل كبير من المربع الذهبي .
وفي اللقاء الأخير يلاقي الكهرباء نظيره وصيف المسابقة فريق الزوراء في ملعب الثاني بموقعة يبحث فيها النوارس عن مصالحة الجماهير عبر خطف النقاط الثلاث على أمل تعثر زاخو لانتزاع الصدارة التي تمسك بها في الفترات السابقة لجولات عدة، لكن مهمته لا تبدو سهلة في ظل الأداء المتصاعد الذي يقدمه الكهرباء بقيادة مدربه، راضي شنيشل .
تقام مساء اليوم الاثنين، ثلاث مواجهات لحساب منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق لمحترفي كرة القدم للموسم الحالي .
إذ يستقبل المتصدر زاخو في ملعبه وبين أنصاره ضيفه الميناء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويعول زاخـو على عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى معنويات لاعبيه المرتفعة لتحقيق فوز جديد يواصل به سلسلة نتائجه الإيجابية، فيما يطمح الميناء لطي صفحة الإخفاقات والبدء بحصد النقاط للابتعاد عن مناطق الخطر متسلحاً بحنكة مدربه الجديد، السوري حسام السيد الذي تسلم المهمة مؤخراً خلفاً للمدرب الإسباني بابلو.
وبذات التوقيت يلتقي فريق القاسم ،نظيره النجف، ويرنو الأول الذي لم يعرف الخسارة سوى مرة واحـدة في آخر عشر مباريات خاضها إلى تحقيق فوز جديد للاقتراب بشكل كبير من المربع الذهبي .
وفي اللقاء الأخير يلاقي الكهرباء نظيره وصيف المسابقة فريق الزوراء في ملعب الثاني بموقعة يبحث فيها النوارس عن مصالحة الجماهير عبر خطف النقاط الثلاث على أمل تعثر زاخو لانتزاع الصدارة التي تمسك بها في الفترات السابقة لجولات عدة، لكن مهمته لا تبدو سهلة في ظل الأداء المتصاعد الذي يقدمه الكهرباء بقيادة مدربه، راضي شنيشل .