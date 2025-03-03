النجف الأشرف تقيم ندوة في خان الشيلان لإنشاء متحفها الحضاري

2025-03-03 12:25:03 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - عدي العبادي

نظمت ندوة في متحف تراث النجف الأشرف وثورة العشرين (خان الشيلان) بعنوان "من أجل إنشاء متحف حضاري في النجف الأشرف".

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ندوة بعنوان (من أجل إنشاء متحف حضاري في النجف الأشرف) ،أقيمت في متحف تراث النجف الأشرف وثورة العشرين (خان الشيلان) ، بإشراف رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، علي عبيد شلغم ومتابعة مدير عام دائرة المتاحف العامة، لمى ياس الدوري".

واضاف أن "الندوة حاضر فيها كل من مدير متحف تراث النجف خلود عبد الرحمن وحسن عيسى الحكيم وباقر الكرباسي وقد حضرها نخبة من أساتذة ومثقفي المحافظة فضلاً عن المختصين والمهتمين وممثل العتبة العلوية المقدسة".

وتابع أن "الحضور الذي أثرى الجلسة بمداخلات قيمة، أكدوا على ضرورة إقامة متحف النجف الحضاري لما لهذه المدينة من عمق تاريخي وحضاري وثقافي وديني، ودوره الفعال في إبراز هوية هذه المدينة الموغلة بالقدم".

ولفت إلى أن "الندوة اختتمت بتكريم حسن الحكيم وباقر الكرباسي لدورهما الكبير في نشر الثقافة النجفية والحفاظ على إرثها وتقاليدها من خلال إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية".