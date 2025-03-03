2025-03-03 12:54:04 - المصدر: ايشان

أكد محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن إهانات وافتراءات وضغوطاً غير مسبوقة واجهها خلال الأشهر الستة الماضية، دفعته للاستقالة من منصب نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون الاستراتيجية. وأضاف ظريف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بعد إعلان استقالته من منصبه: “آمل أن يؤدي استبعادي إلى إزالة العقبات أمام إرادة الشعب ونجاح الحكومة”. […]

ظهرت المقالة ظريف يكشف سبب استقالته من حكومة بزشكيان: واجهت افتراءات وضغوطاً غير مسبوقة أولاً على ايشان.



