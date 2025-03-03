2025-03-03 12:54:04 - المصدر: ايشان

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى التركيز على الأمن الداخلي بدلاً من الانشغال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي منشور عبر حسابه على منصة “تروث سوشال” التي يملكها، حذر ترامب من دخول عصابات بين المهاجرين، والقتلة، والأشخاص الخارجين من مؤسسات الصحة النفسية إلى الولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على الحدود لمنع ما […]

ظهرت المقالة ترامب يدعو للتركيز على أمن أمريكا الداخلي كي “لا تصبح مثل أوروبا” أولاً على ايشان.



