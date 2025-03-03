بحر العلوم: منتخبنا لا يخشى الخصوم ومواجهة الكويت مفتاح التأهل للمونديال
2025-03-03 13:10:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن سحب الثقة من رئيس الاتحاد، عدنان درجال على خلفية تغيير مكان إقامة مباراة العراق أمام فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال بحر العلوم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" عدنان درجال ما زال يتمتع بثقة كبيرة من أعضاء الاتحاد، و أن لا أحد يجرؤ على سحب الثقة منه، لأنه عمل ويعمل بنجاح، وسننجح جميعاً لأننا نؤمن بالعمل الجماعي".
وأشار بحر العلوم إلى أن" هذه الشائعات تصدر من بعض الأطراف داخل الاتحاد ومن إعلاميين والذي بات عدنان درجال يشكل خطراً على مصالحهم، مؤكدا أن المنتخب العراقي لا يخشى مواجهة أي خصم، وأن التركيز يجب أن يكون على مواجهة الكويت التي وصفها بمفتاح التأهل إلى المونديال، بدلاً من إثارة الجدل حول مباراة فلسطين ".
أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن سحب الثقة من رئيس الاتحاد، عدنان درجال على خلفية تغيير مكان إقامة مباراة العراق أمام فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال بحر العلوم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" عدنان درجال ما زال يتمتع بثقة كبيرة من أعضاء الاتحاد، و أن لا أحد يجرؤ على سحب الثقة منه، لأنه عمل ويعمل بنجاح، وسننجح جميعاً لأننا نؤمن بالعمل الجماعي".
وأشار بحر العلوم إلى أن" هذه الشائعات تصدر من بعض الأطراف داخل الاتحاد ومن إعلاميين والذي بات عدنان درجال يشكل خطراً على مصالحهم، مؤكدا أن المنتخب العراقي لا يخشى مواجهة أي خصم، وأن التركيز يجب أن يكون على مواجهة الكويت التي وصفها بمفتاح التأهل إلى المونديال، بدلاً من إثارة الجدل حول مباراة فلسطين ".