ضبط 7 أطنان من الأدوية المهربة في صلاح الدين

2025-03-03 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ضبطت مكافحة الجريمة المنظمة بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، 7 أطنان من الأدوية المهربة بالمحافظة.

وقال العميد مقداد ميري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، في بيان له، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مكافحة الجريمة المنظمة بمحافظة صلاح الدين، تمكنت من ضبط عجلة نوع (براد) تحمل 7 أطنان من الأدوية المهربة".

وأضاف ميري، ان "الادوية المضبوطة، غير مفحوصة من قبل مركز الرقابة الدوائية".

وزاد، انه "جرى كذلك ألقاء القبض على سائقها، وشخص كان برفقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".