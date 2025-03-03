2025-03-03 13:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن البنك المركزي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، عن نمو ملحوظ في حجم القروض والسلف الممنوحة للقطاع المصرفي، حيث ارتفعت بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2024.

وذكر اعلام البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "إجمالي القروض والسلف بلغ 64.12 ترليون دينار، مقارنة بـ 60.81 ترليون دينار في نفس الفترة من العام السابق".

واضاف أن "هذا النمو سيعكس زيادة في قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية والتجارية، مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة".



