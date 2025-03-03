منتخب العراق للكرة الشاطئية يخوض كأس آسيا في تايلاند بقيادة إيرانية

2025-03-03 13:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشارك المنتخب العراقي لكرة القدم الشاطئية في نهائيات كأس آسياللعبة بنسختها الحادية عشرة، التي ستُقام في تايلاند خلال شهر آذار الحالي،بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً.

وعيّن الاتحاد العراقي لكرة القدم، كادراً تدريبياً إيرانياً لقيادة المنتخبفي البطولة، حيث يتكون من المدرب الإيراني عباس رضا هاشمبور، بالإضافة إلى مدربحراس المرمى سيد بيمان حسيني.

وأُجريت القرعة الخاصة بالبطولة وأسفرت عن وقوع المنتخب العراقي في المستوىالرابع إلى جانب منتخبات إندونيسيا، والهند، وفيتنام.

وتستضيف تايلاند النسخة الحادية عشرة من هذه البطولة للمرة الثالثة فيتاريخها، حيث ستُقام المنافسات على شاطئ جومتين في مدينة باتايا خلال الفترة من 20إلى 30 آذار الحالي.

وفي سياق آخر، تنطلق منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري العراق لكرةالقدم الشاطئية، حيث ستُقام مباراتان في هذا الدور، وفي المباراة الأولى يلتقيفريق قزانية مع فريق المصافي، بينما ستجمع المباراة الثانية فريق المصافي مع فريقشهربان.

وتُقام المباراتان على ملاعب وزارة الشباب والرياضةلكرة القدم الشاطئية.