العراق يستورد نحو 600 ألف طن بنزين خلال 3 أشهر

2025-03-03 13:35:37 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة تسويق النفط سومو، عن استيراد منتج واحد من المشتقات النفطية خلال الربع الرابع من العام 2024. وقالت سومو في جداول لها اطلعت عليها الاقتصاد نيوز، ان العراق استورد 591 ألفا و 713 طنا من الغازولين البنزين اعتبارا من شهر تشرين الاول ولغاية شهر كانون الأول من عام 2024. وأضافت الشركة أن استيراد العراق من البنزين انخفض خلال الفترة مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 والتي بلغت 633 ألفا و و259 طنا. واشارت الى ان العراق لم يستورد أي منتجات من مادة الكيروسين النفط الأبيض او الغاز أويل زيت الغاز خلال الربع الرابع من عام 2024 . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام