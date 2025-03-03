منظمة أمريكية: 225 قاعدة عسكرية لإيران وتركيا على حدود إقليم كوردستان

2025-03-03 13:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف أحد أعضاء فريق كوردستان العراق في منظمة (CPT) الأمريكية، يوم الاثنين، عن إقامة إيران 151 قاعدة عسكرية جديدة في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، مشيراً إلى تقدم القوات الايرانية داخل أراضي الإقليم بعمق يتراوح بين 5 و10 كيلومترات، بينما تمتلك تركيا 74 قاعدة عسكرية في الإقليم وتقدمت قواتها بعمق 35 كيلومتراً.

وأوضح كامران عثمان لوكالة شفق نيوز، أن القواعد العسكرية الإيرانية تمتد من حدود قضاء مندلي في محافظة ديالى إلى قضاء سيدكان في محافظة أربيل، مشيراً إلى أن بعض النقاط العسكرية الإيرانية قريبة جداً من القرى الكوردية لدرجة أن تحركات الجنود الإيرانيين يمكن ملاحظتها بسهولة من قبل السكان المحليين.

وأضاف أن هذه القواعد تم إنشاؤها من قبل الجانب الإيراني منذ العام 2012 ، مبيناً أن التوغل الإيراني في هذه المناطق يشكل تحدياً كبيراً للأهالي المحليين.

وفيما يتعلق بالتواجد التركي، أشار عثمان إلى أن تركيا تواصل بناء قواعد عسكرية في الإقليم، حيث يمتد الوجود العسكري التركي بعمق يصل إلى 35 كيلومتراً داخل الأراضي الكوردية، وهو ما يثير مخاوف من تأثيراته على الأمن والاستقرار في المنطقة.