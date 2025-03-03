البيشمركة تبحث تعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا

2025-03-03 13:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث قائد الفرقة الرابعة مشاة في البيشمركة اللواء ركن زاتيارحسن، يوم الاثنين، مع قائد القوات الألمانية في إقليم كوردستان، العقيد توماسريتر، تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.

وذكرت وزارة البيشمركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماععقد في مقر قيادة الفرقة، شهد حضور عدد من الضباط المسؤولين عن القيادة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش محاور مهمة عدة، أبرزها سبل تعزيزالتعاون والتنسيق بين البيشمركة والقوات الألمانية، بالإضافة إلى استعراض آخر التطوراتالإدارية والميدانية في الفرقة الرابعة، كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجهالفرقة والاحتياجات التي من شأنها تعزيز قدرتها العملياتية".