2025-03-03 13:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، يوم الاثنين، تسليم 137 محلاً تجارياً إلىأصحابها بعد تأهيلها ضمن مشروع إعادة تأهيل سوق القيصرية، مؤكدة أن المشروع استمرلمدة 8 أشهر بتمويل بلغ 5 مليارات و300 مليون دينار.

وذكرت المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجزء المتبقي منالمشروع والذي يشمل القسم التاريخي من السوق، من المقرر أن يكتمل قبل عيد الفطرليتم تسليم جميع المحال إلى أصحابها".

ويتكون سوق القيصرية القديم في أربيل من 138 محلاً في الطابق السفلي، إضافةإلى 55 محلاً في الطابق العلوي، وقد اكتملت معظم أعمال الترميم في كلا الطابقين،مما يمهد لتسليم جميع المحال قبل عيد الفطر.

وفي 5 آيار 2024، اندلع حريق هائل في سوق القيصرية التراثي وسط أربيل، مماأدى إلى احتراق 227 محلاً و7 مخازن، وإصابة 132 شخصاً، نُقل 15 منهم إلى المستشفى.

وفي 5 ايلول 2024، أعلن محافظأربيل، أوميد خوشناو، تخصيص 5.3 مليارات دينار لإعادة إعمار السوق خلال ستة أشهر،مع تعويضات مالية لأصحاب المحال المتضررة تتراوح بين مليونين و20 مليون دينار، وفقاًلحجم الأضرار.

وبدأت أعمال الترميم في كانونالثاني 2025، مع التركيز على إعادة بناء الطابق الثاني بتصميمه الأصلي من القرنالتاسع عشر، لتعزيز جاذبية السوق كوجهة سياحية في قلب أربيل.