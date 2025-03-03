السوداني يوجه باطلاق مشروع "القصر الحكومي" للطاقة البديلة بـ164 مبنى

2025-03-03 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين،بأطلاق مشروع "القصر الحكومي" الخاص بالطاقة البديلة، فيما أكد العملبالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد والبالغ عددها 164.

جاء ذلك، خلال رئاسته اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددةوكفاءة الطاقة، جرى خلاله استعراض خطة عمل الفريق الخاصة بالمشاريع التي تهدف إلىتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، وضمان الوفرة في إنتاج الطاقة وترشيداستهلاكها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "أهمية مشاريع الطاقة المتجددة،ومنها توظيف الطاقة الشمسية، والمباشرة بها من أجل تحقيق الانتقالة المطلوبة فيملف توليد الطاقة، من خلال اعتماد الطاقة النظيفة وأسلوب الحلول الذكية"،موجهاً بـ "البدء بمشروع القصر الحكومي (ضمن مشروع الأبنية الحكومية الموفرةللطاقة)، ومن ثم إطلاق العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر فيعموم البلاد وعددها 164، لغرض تنفيذمشاريع توفير الطاقة والطاقة البديلة فيها".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع استعرض أمام رئيس مجلس الوزراء، ما تمإنجازه من تصاميم شملت القصر الحكومي، والتمهيد لبدء تنفيذ المشروع الريادي للمحطةالشمسية لوزارة الداخلية، وهو قيد الإحالة".

ووفقاً للبيان، جرى عرض الدراسة الخاصة المكتملة لمشروع قناة الجيش، الذيسيعلن كفرصة استثمارية قريباً، ويشتمل توليد الطاقة النظيفة، بسعة 100MW، وكذلك ما تم إنجازه من تهيئة مخططاتومشاريع للدخول في الاستثمار بمجال الحلول الذكية، وتنفيذ أول مشروع ريادي للطاقةالشمسية للمنازل في المجمعات السكنية، وإطلاق مشروعي الحلول الذكية في الأقضيةوالنواحي لمحافظتي المثنى والأنبار ومحافظات أخرى".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع أعلن البدء باعتماد الحلول الذكية فيالملاحق الخاصة بعقود الخدمة والجباية لشركات التوزيع، وإعداد المتطلبات الفنيةالخاصة بالمحطات الشمسية، وذلك في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد علىالوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكاربونية".