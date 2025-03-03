العراق يستورد نحو 600 ألف طن بنزين خلال 3 أشهر

2025-03-03 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، عن استيراد منتج واحد من المشتقات النفطية خلال الربع الرابع من العام 2024.

وقالت "سومو" في جداول لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق استورد 591 ألفا و 713 طنا من الغازولين (البنزين) اعتبارا من شهر تشرين الاول ولغاية شهر كانون الأول من عام 2024".

وأضافت الشركة أن "استيراد العراق من البنزين انخفض خلال الفترة مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 والتي بلغت 633 ألفا و و259 طنا".

واشارت الى ان "العراق لم يستورد أي منتجات من مادة الكيروسين ( النفط الأبيض) او الغاز أويل (زيت الغاز) خلال الربع الرابع من عام 2024" .

ويعد العراق ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك الا انه بنفس الوقت يستورد المشتقات النفطية من دول العالم لقلة عدد المصافي العراقية وقدمها، إذ ترجع احدث المصافي الكبيرة التي شيدها العراق هو مصفى كربلاء بإنتاج 140 الف برميل يوميا، فيما تعود المصافي الكبيرة الاخرى الى ثمانينيات القرن الماضي وهو مصفى بيجي بطاقة 300 ألف برميل يوميا والذي دمر معظمه خلال حرب داعش، كما ترجع المصافي القديمة الأخرى كمصفى الدورة بطاقة 140 الف برميل التي تم تشيدها في ستينيات القرن الماضي.