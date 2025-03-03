البصرة.. حملات رقابية في الأسواق لضبط أسعار اللحوم خلال رمضان (صور)

2025-03-03 13:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتالحكومة المحلية في البصرة، يوم الاثنين، تنفيذ حملات رقابية كبيرة في الأسواقالمحلية، وضبط عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية التي وضعت للحوم البيضاءوالحمراء و بيض المائدة.

وقال معاونمحافظ البصرة للشؤون الإدارية، معين الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومةالمحلية وبالتعاون مع مديرية الزراعة وضعت تسعيرة ثابتة لأسعار اللحوم البيضاءوالحمراء و بيض المائدة، وأجرت بعدها جولات ميدانية برفقة القوات الأمنية، وجهازيالأمن الاقتصادي والوطني في الأسواق المحلية بالمحافظة".

وأضاف الحسن، أن"الحملة مستمرة في جميع أسواق المحافظة، لتأكيد العمل بالتسعيرة الرسمية منقبل أصحاب المحال التجارية، وحماية المستهلك من ارتفاع أسعار اللحوم والسلعالغذائية سيما مع حلول شهر رمضان المبارك".

من جانبه قالرئيس لجنة متابعة الأسعار أحمد التميمي، إن "أسعار اللحوم المحددة من قبلاللجنة للكيلو الواحد بلغت 12 ألفاً للحم العجل بالعظم و15 ألفاً للحم الشرح،بينما بلغ لحم الغنم 20 ألف دينار، وسعر الدجاج 3500 للمفرد و3 آلاف للجملة، أماسمك الكاريبي (السمتي) بلغ 5 آلاف دينار، وبيض المائدة 4500 للجملة و5000للمفرد".

وأشار التميمي،خلال حديثه للوكالة، إلى أن "الحملات التي نفذتها اللجنة بمشاركة القواتالأمنية و الجهات الساندة أظهرت تطبيق التسعيرة لنسبة كبيرة من المحال التجاريةوتم اعتقال 5 مخالفين لغاية الآن"، موضحاً أن "جميع المحال التجارية فيالبصرة وقعت تعهدات قانونية للالتزام بالتسعيرة".

ومع حلول شهررمضان من كل عام تشهد الأسواق المحلية في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وسطدعوات بأن تنفذ الحكومة حملات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.