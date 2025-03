بـنسبة20%.. ارتفاع الإقبال على تسجيل الأسلحة وسط تفاعل مجتمعي متزايد

2025-03-03 13:51:17 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، ارتفاع وتيرة التفاعل مع برنامج وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة، ليصل إلى نسبة 20%. وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث تابعته(المدى)، إن "برنامج وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة وفق المسار الإلكتروني عبر بوابة (أور) أخذ يتصاعد يوماً بعد آخر، بسبب تفاعل الأوساط المجتمعية والعشائرية مع هذا البرنامج، […]

