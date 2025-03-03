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حيفا.. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية طعن وإطلاق نار

حيفا.. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية طعن وإطلاق نار
حيفا.. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية طعن وإطلاق نار
2025-03-03 13:51:17 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مستوطن وإصابة 6 آخرين على الأقل في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية في خليج حيفا، مشيرة إلى أن خلفية الحادث غير معروفة بعد. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها: "بلاغ أولي الاشتباه في عملية إطلاق نار إرهابية في حيفا، وقوات الشرطة في طريقها إلى المكان"، مشيرة إلى أن […]

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