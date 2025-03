2025-03-03 13:51:17 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أوضح أشرف عبد الجواد، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر في مصر، الحكم الديني للفن والأعمال الدرامية. وفي تصريحات تلفزيونية، رد أشرف عبد الجواد على سؤال: "هل الفن والأعمال الدرامية حلال أم حرام؟" قال عبد الجواد: "إن الفن يكون حلالا بضوابط، منها أن يناقش قضية هادفة، وحساسة، تخدم المجتمع، وعلى سبيل المثال فيلم المدمن وقراءة […]

The post داعية أزهري يحسم الجدل: الفن حلال ولكن بشرط! appeared first on جريدة المدى.