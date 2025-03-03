مصر تؤكد ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا دون إقصاء لأي طرف

2025-03-03 14:00:04 - المصدر: كونا

القاهرة - 3 - 3 (كونا) -- أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا تضم كافة مكونات الشعب دون اقصاء لأي طرف من اجل استعادة استقرارها.وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان اليوم الإثنين أن ذلك جاء خلال لقاء عقده عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وتم خلاله تبادل الرؤى بين الجانبين ازاء ابرز القضايا الاقليمية.وأضاف البيان أن عبد العاطي شدد خلال اللقاء على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة اراضيها مؤكدا على ضرورة مكافحة الارهاب والتطرف وان تكون سوريا مصدر استقرار بالإقليم.واستعرض عبد العاطي الخطوات الجارية للاعداد للقمة العربية التي تستضيفها القاهرة غدا بشأن الاوضاع في قطاع غزة وجهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف اطلاق النار في غزة والخطة التي يتم بلورتها لاعادة الاعمار بالاضافة الى ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.وحول العلاقات الثنائية أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم لامن واستقرار العراق مشيدا بما شهدته العلاقات المصرية - العراقية من تطور لافت على مدى السنوات الاخيرة.وثمن في هذا الإطار الجهود المشتركة لتعميق اوجه التعاون الثنائية ودفع مشروعات التعاون التي تربط مصر والعراق والاردن في اطار آلية التعاون الثلاثي. (النهاية) ا س م / ط م ا