نادي القاسم يراهن على الشباب لتعويض الغيابات أمام النجف
2025-03-03 14:10:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد المدرب المساعد لنادي القاسم، حسن هادي، أن فريقه استعد لمواجهة نادي النجف باستراتيجية وتكتيك خاصين، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.
وقال هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " النادي يعاني من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإصابات، بالإضافة إلى غياب المحترفين، مما دفع الجهاز الفني للاستعانة بخمسة لاعبين من الفئات العمرية لتعويض الغيابات".
وأوضح هادي أن" نادي القاسم يقدم مستويات مميزة هذا الموسم بفضل التكاتف بين الإدارة والكادر التدريبي واللاعبين والجمهور، إلى جانب دعم الحكومة المحلية في بابل، مشيراً إلى أن الاستقرار الفني واختيار اللاعبين بعناية كانا لهما دور كبير في تحقيق هذه النتائج".
وعن أبرز التحديات التي يواجهها النادي، أكد هادي أن "عدم توفر ملعب خاص يجبر الفريق على خوض مبارياته خارج المدينة، رغم تحسن الوضع المالي هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، مناشداً الجهات المعنية بضرورة حل هذا الإشكال من خلال إنشاء ملعب خاص بالنادي ورفع عناء السفر عن اللاعبين ".
أكد المدرب المساعد لنادي القاسم، حسن هادي، أن فريقه استعد لمواجهة نادي النجف باستراتيجية وتكتيك خاصين، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.
وقال هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " النادي يعاني من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإصابات، بالإضافة إلى غياب المحترفين، مما دفع الجهاز الفني للاستعانة بخمسة لاعبين من الفئات العمرية لتعويض الغيابات".
وأوضح هادي أن" نادي القاسم يقدم مستويات مميزة هذا الموسم بفضل التكاتف بين الإدارة والكادر التدريبي واللاعبين والجمهور، إلى جانب دعم الحكومة المحلية في بابل، مشيراً إلى أن الاستقرار الفني واختيار اللاعبين بعناية كانا لهما دور كبير في تحقيق هذه النتائج".
وعن أبرز التحديات التي يواجهها النادي، أكد هادي أن "عدم توفر ملعب خاص يجبر الفريق على خوض مبارياته خارج المدينة، رغم تحسن الوضع المالي هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، مناشداً الجهات المعنية بضرورة حل هذا الإشكال من خلال إنشاء ملعب خاص بالنادي ورفع عناء السفر عن اللاعبين ".