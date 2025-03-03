2025-03-03 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 45 ألف دولار معدة للتهريب في منفذ طريبيل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ طريبيل الحدودي تمكنت من ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهم مبلغ قدره (45 ألفاً و400 $) معد للتهريب وهذا يعد مخالفاً لضوابط البنك المركزي العراقي".

وأضاف أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مركز الجمرك، حيث تمت إحالة المسافرين مع المضبوطات إلى مركز شرطة جمرك طريبيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".