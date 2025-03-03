بدء توجه قادة دول عربية إلى القاهرة للمشاركة بقمة طارئة للتباحث في “التطورات الخطيرة” الحاصلة في فلسطين
2025-03-03 15:00:07 - المصدر: راي اليوم
إبراهيم الخازن / الأناضول- بدأ قادة عرب الاثنين، بالتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في قمة عربية طارئة الثلاثاء تبحث “التطورات الخطيرة في فلسطين”.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الرئيس عبد اللطيف رشيد غادر البلاد الاثنين، متوجها إلى مصر للمشاركة بالقمة العربية لمناقشة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وفي البحرين، أعلن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة الاثنين متوجها إلى مصر.
وأضاف أن الملك سيرأس وفد البحرين المشارك في القمة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيرأس أعمال القمة، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية مساء الأحد.… [+]