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"لن أتحمل المزيد من الإساءة".. محمود أبو العباس يعلن اعتزاله الفن

"لن أتحمل المزيد من الإساءة".. محمود أبو العباس يعلن اعتزاله الفن
2025-03-03 15:06:38 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن الفنان محمود أبو العباس، عن نيته اعتزال الفن نهائياً بعد إكمال مهامه رئيساً للجنة منحة رئيس الوزراء لدعم الدراما. وقال أبو العباس في تصريح اذاعي تابعته (المدى): "أتفاجأ يومياً بنشر العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة لي ولتأريخي الفني ولا أعلم ما الغاية من تلك الأساليب". واضاف: "قررت الابتعاد عن النشاط […]

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