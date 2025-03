8 ملايين سيارة تملأ الشوارع العراقية.. هل تتجه الحكومة لفرض قيود على الاستيراد؟

2025-03-03 15:06:38 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن وضع محددات لاستيراد السيارات، فيما بينت أن افتتاح كل الجسور والطرق ضمن الخطة الجديدة سيخفض الازدحامات أكثر. وقال مدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، هاشم السوداني في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إن "‏أعداد السيارات التي يتم استيرادها وتسجيلها سنوياً ما يقارب 200,000 سيارة على مدى السنوات الأربع […]

