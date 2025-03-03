2025-03-03 15:09:04 - المصدر: ايشان

فاز فيلم “لا أرض أخرى” (نو أذر لاند) الذي يتناول تهجير الإسرائيليين لمجموعة من الفلسطينيين بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي الإثنين وأعده المخرجان الناشط الفلسطيني باسل عدرا والصحافي الإسرائيلي يوفال أبراهام. واستغرق إعداد الفيلم خمس سنوات وهو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يهدمون المنازل ويطردون السكان لإعداد منطقة للتدريب العسكري إلى جانب اعتداء مستوطنين يهود […]

ظهرت المقالة “لا أرض أخرى” يختطف الأوسكار ويثير سخط وزير ثقافة الكيان أولاً على ايشان.



