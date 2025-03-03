2025-03-03 15:09:04 - المصدر: ايشان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن منفذ عملية الطعن التي وقعت في مدينة حيفا في وقت سابق اليوم الاثنين، هو شاب درزي من مدينة شفا عمرو يدعى يثرو شاهين. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين على الأقل في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية في خليج حيفا، مشيرة إلى أن خلفية الحادث […]

ظهرت المقالة بعد تعهدات الكيان بحماية دروز سوريا.. شاب درزي ينفذ هجومًا في حيفا أولاً على ايشان.



