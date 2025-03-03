2025-03-03 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ 84 مشروعاً لتطوير شوارع العاصمة وتحسين البنى التحتية، فيما حددت المشاريع المزمع إنجازها الشهر المقبل وخطة لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسة والمناطق السكنية ومعالجة الاختناقات المرورية.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد باشرت العمل في 84 مشروعاً تطويرياً في مختلف مناطق العاصمة، تشمل إعادة تأهيل وإكساء الشوارع الرئيسة والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تخطيط الطرق وتزيينها وإنارتها، وذلك في إطار حملة تهدف إلى جعل بغداد تليق بمكانتها كعاصمة السياحة العربية".

وأوضح، أن "هناك أعمالاً متواصلة على مدار 24 ساعة في طريق المطار، تشمل الإكساء، تطوير الطرق، وإضافة العلامات المرورية والتخطيط، كما تم إنجاز وتطوير عدد من الشوارع الرئيسة مثل شارع الجمهورية الممتد إلى باب المعظم ومعهد الإدارة وحتى سريع محمد القاسم، إضافة إلى العمل على تطوير شوارع رئيسة في مناطق الكرادة، العرصات، والسدة".

وأشار الجنديل، إلى أن "هذه المشاريع ستُنجز بالكامل خلال الشهر المقبل أو منتصفه، لتظهر شوارع بغداد بحلّة جديدة وخدمات متكاملة".

وفي ما يخص مشروع طريق الشعلة السريع، ذكر الجنديل، أن "الجزء المعلق منه قد أُحيل إلى شركة متخصصة، وتم تنفيذ عدة مراحل تشمل صيانة مفاصل التمدد، القشط، والإكساء، حيث أصبح الجسر الآن مفتوحاً لحركة السير بعد إنجاز أكثر من 5 كيلومترات منه، كما يجري العمل على بعض المقاطع في طريق السيدية وصولاً إلى طريق بغداد-الحلة، لمعالجة المطبات وضمان انسيابية الحركة المرورية".

ونوه، بأن "طريق سريع محمد القاسم، يعد جزءاً من مشروع منفصل قدمه أمين بغداد، ويشمل توسعته إلى ممرين إضافيين لكل جانب، مع إعادة إكسائه بالكامل وتطوير الجسور المرتبطة به"، لافتا الى أنه "تم رفع المشروع إلى وزارة التخطيط وحصل على الموافقة، وهو حالياً بانتظار التمويل من وزارة المالية وبمجرد إحالة المشروع إلى الشركة المنفذة، سيتم العمل عليه بمراحل لتجنب التأثير في حركة السير".

وأكد الجنديل، أن "هناك خطة طموحة تنفذها أمانة بغداد بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ووزارة الإعمار والإسكان، وتحت إشراف لجنة مشتركة برئاسة مجلس الوزراء، لحل مشكلة الاختناقات المرورية وتشمل الحلول إزالة الجزرات الوسطية الصغيرة التي تعيق حركة السيارات في بعض المناطق، مثل الطريق الممتد من ساحة الطيران إلى ساحة التحرير، فضلاً عن فتح بعض الطرق المغلقة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، لتحسين انسيابية حركة المركبات".

وتابع، أن "هذه الإجراءات ستسهم في تقليل الزحم المروري وتسهيل حركة السير داخل العاصمة".