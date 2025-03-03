على مدى 3 سنوات.. التخطيط تعلن انخفاض نسبة البطالة إلى 14 بالمئة

2025-03-03 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14% في عموم العراق، فيما بينت أن معالجة المشاريع المتلكئة أسهمت في توليد فرص عمل وخفض نسبة البطالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معدلات البطالة شهدت تراجعاً في معدلاتها خلال السنتين الماضيتين، حيث كانت نسبة البطالة 16.5% خلال عام 2021 وبدايات 2022، والان بموجب النتائج الأولية للمسح الاقتصادي والاجتماعي انخفضت نسبة البطالة في العراق الى 14%، أي انخفضت بمستوى درجتين ونصف الدرجة على مدى السنتين أو الثلاث سنوات الماضية من 2022 الى 2025".

ولفت إلى أن "عمليات المسح الاقتصادي والاجتماعي في عموم المحافظات انتهت، وسنكون أمام المؤشرات التفصيلية على مستوى البطالة والفقر بجميع المحافظات وعلى كافة الفئات العمرية".

وأوضح الهنداوي أن "انخفاض معدلات البطالة من 16.5% إلى 14% جاء متأثراً بالسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء الخطة التنموية التي وضعتها وزارة التخطيط في ظل أولويات البرنامج الحكومي، التي تمكنت من خلق المزيد من فرص العمل سواء كان على مستوى التوظيف الحكومي لحملة الشهادات العليا، أو أوائل الجامعات".

وتابع: إن "معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة أسهمت في توليد فرص عمل، وكذلك المشاريع الجديدة التي أُدرجت خلال السنوات الماضية وشرع بتنفيذها، كمشاريع فك الاختناقات المرورية التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات، حيث وفرت أعداداً غير قليلة من فرص العمل أسهمت بشكل واضح بمعالجة البطالة"، مشيراً إلى أن "العمل بالمشاريع مستمر، وأن القطاع الخاص بدأ ينشط في توفير المزيد من فرص العمل".