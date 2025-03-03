لبيعها خلال رمضان.. ضبط أطنان من العدس منتهية الصلاحية في الموصل (صور)

2025-03-03 15:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بأن قوة من مديريةمكافحة الجريمة المنظمة ضبطت 32 طناً من مادة العدس منتهية الصلاحية في منطقةالصناعة القديمة بالموصل، واعتقلت المسؤول عنها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكميةالمضبوطة كانت تحتوي على شوائب ولا تصلح للاستهلاك البشري، بل كعلف حيوانيفقط".

وأضاف أن "المتهم الذي تم اعتقاله، قامبتغيير أكياس العدس والتلاعب بتواريخ الصلاحية لتبدو كأنها مستوردة حديثاً، بهدفطرحها في الأسواق خلال شهر رمضان".

وأشار المصدر إلى أن "عملية الضبط تمتداخل مرآب لميزانية وبلنص السيارات، وتم فتح تحقيق في القضية وإتلاف الكميةالمضبوطة".