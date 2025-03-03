تدمير اثنين من مضافات "داعش" في عملية "حوض الخشم الأحمر" شمال ديالى

2025-03-03 15:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن نتائج عملية "حوض الخشم الأحمر" التي جرت في أقصى شمال ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العملية الأمنية التي نفذتها قوة أمنية مشتركة بإشراف قيادة عمليات ديالى، في عمق حوض الخشم الأحمر الواقع على الحدود مع محافظة صلاح الدين، انطلقت من محورين وتمكنت من تحقيق جميع الأهداف المخصصة لها".

وأضاف، أنه "تم العثور على مضافتين اثنين لتنظيم داعش في المنطقة، وتم تدميرهما، حيث كانت إحداهما تحتوي على أواني للطهي ومواد لوجستية".

وأوضح أن "العملية التي جرت في منطقة تضم منحدرات عميقة، استدعت الاعتماد على مفارز راجلة للوصول إلى الأهداف"، مؤكداً أن "العملية تأتي ضمن استراتيجية قيادة عمليات ديالى لتأمين المناطق النائية ومنع أي نشاط للخلايا الإرهابية".

وأشار المصدر إلى أن "العملية جزء من خطة تعزيز الأمن خلال شهر رمضان الكريم، حيث تهدف إلى تأمين المناطق والأحزمة الخارجية للقرى والقصبات في شمال ديالى".