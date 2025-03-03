بتهمتي "الدكة" والدهس.. اعتقال 3 أشخاص في بغداد وذي قار

2025-03-03 16:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/اعتقلت القوات الأمنية، يوم الاثنين، شخصين في بغداد بتهمة الدكة العشائرية، فيماالقت القبض على متهم في ذي قار اقدم على دهس مواطن ولاذ بالقرار.

وذكرت وكالةالاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها "رصدتقيام متهمين يستقلان عجلة برمي رمـانة يدوية على دار أحد المواطنين في بغداد /جانب الكرخ في منطقة الغزالية، وعلى الفور تم استنفار الجهود الاستخباريةوالمتابعة الفنية حيث تم مراقبة سير العجلة والوصول الى هوية المتهمين والقاءالقبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

واضافت الوكالة،انه "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً عن قيامهم بهذه الجـريمة وصُدقتأقوالهم قضائياً".

وعلى صعيد ذي صلة،ذكرت قيادة شرطة ذي قار ان "قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ تلقى بلاغ حول وفاة شخصاثر تعرضه لحادث دهس من قبل سائق ستوتة لاذ بالفرار، وعلى الفور وجه قائد شرطةمحافظة ذي قار بتتبع الموضوع وخلال وقت قياسي تمكن قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ منالقاء القبض على المتهم (ا.م.ن)".

وأشارت القيادة،في بيان ورد للوكالة، الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتقررتوقيفه استنادا الى المادة 36 من قانون المرور".