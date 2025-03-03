محافظ بغداد يعلن اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع تلوث المياه والهواء

2025-03-03 16:40:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءات فعالة ومشتركة لمنع تلوث المياه والهواء في العاصمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي ترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا لتحسين وتطوير البيئة، بحضور ممثلين عن وزارات البيئة، والصحة، والموارد المائية، والتعليم العالي، والصناعة، وأمانة بغداد".وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش معدلات تلوث المياه والهواء، إضافة إلى التشجير، وتجريف المساحات الخضراء، والمحارق الطبية، مع اتخاذ التوصيات اللازمة بشأن هذه القضايا".وأشار العلوي إلى، "الاتفاق على عقد اجتماع خلال أسبوعين لمعالجة مشكلة تلوث مياه نهر دجلة ونهر ديالى، ووضع التوصيات المناسبة للجهات المختصة، في إطار الجهود المستمرة لحماية وتحسين البيئة في بغداد".