الدفاع المدني يسيطر على حريق منطقة البياع

2025-03-03 16:40:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، عن السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في بناية تجارية بمنطقة البياع في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بمشاركة 10 فرق اطفاء، تمكنت من السيطرة الكاملة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متعددة الطوابق متخذ كمخزن لزيوت والاطارات ومحال تجارية لبيع الأدوات الاحتياطية في منطقة البياع".

وأشار الى "عدم تسجيل خسائر بشرية في الحادث مع تحجيم الأضرار المادية".



